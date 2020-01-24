Испания: в Мадриде прошла встреча министров туризма Южной Кореи и Испании

Пятница, 24 Январь 2020 Испания Испания

Испания: в Мадриде прошла встреча министров туризма Южной Кореи и Испании

Южная Корея и Испания намерены укрепить двустороннее сотрудничество в сфере туризма в связи с 70-летием со дня установления дипломатических отношений.

Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства культуры, спорта и туризма, пишет regnum.ru.

По их словам, 22 января в Мадриде состоялась встреча министра культуры, спорта и туризма Южной Кореи Пак Ян У и министра промышленности, энергетики и туризма Испании Марией Рейес Марото, в рамках которой стороны договорились провести Год взаимных обменов между странами.

Стороны также договорились углублять государственно-частный диалог, проводить совместные исследования и обмениваться опытом в сфере туризма.

Отметим, что в период с 22 по 26 января Южная Корея принимает участие в международной выставке туризма FITUR 2020. 22 января выставку и корейский повильон посетила королева-консорт Испании Летисия.

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