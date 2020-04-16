Испания: в Мадриде стартовала программа «Кино с балкона»

Кино демонстрируется на гигантских уличных экранах в 22 различных точках испанской столицы. Гигантские экраны с видеоплатформами находятся на специальных грузовиках.

Демонстрация кинофильмов начинается сразу после 20:00 по местному времени, когда жители Мадрида выходят на балкон, чтобы вместе поаплодировать медикам, пишет rossaprimavera.ru.

Программа называется «Кино с балкона», его можно смотреть с балкона или из окна. Показ фильмов организован мэрией Мадрида в сотрудничестве с несколькими коммерческими компаниями.