Испания: в Мадриде стартовала программа «Кино с балкона»

Четверг, 16 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: в Мадриде стартовала программа «Кино с балкона»

Кино, которое можно смотреть с балконов, начали показывать в Мадриде.

Кино демонстрируется на гигантских уличных экранах в 22 различных точках испанской столицы. Гигантские экраны с видеоплатформами находятся на специальных грузовиках.

Демонстрация кинофильмов начинается сразу после 20:00 по местному времени, когда жители Мадрида выходят на балкон, чтобы вместе поаплодировать медикам, пишет rossaprimavera.ru.

Программа называется «Кино с балкона», его можно смотреть с балкона или из окна. Показ фильмов организован мэрией Мадрида в сотрудничестве с несколькими коммерческими компаниями.

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