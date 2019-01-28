Испания: в Мадриде стреляли в водителя Uber

Понедельник, 28 Январь 2019 Испания Испания

Испания: в Мадриде стреляли в водителя Uber

«Свободный транспортный профсоюз» заявил, что в минувшую субботу в Мадриде было совершено нападение на водителя одного из автомобилей Uber.

В мужчину стреляли, когда он двигался по проспекту Медитерранео.

Как сообщили в объединении, водитель получил легкое ранение в плечо, и с ним все в порядке. Мужчина намерен подать заявление в полицию.

В профсоюзе отметили, что происшествие могло завершиться трагедией и добавили, что окажут пострадавшему содействие в правовых вопросах. Ассоциация также осудила насилие и призвала к миру и спокойствию на улицах.

Инцидент произошел на фоне затянувшегося конфликта такси и сектора аренды автомобилей с водителем (VTC). Таксисты требуют от властей урегулировать деятельность этого сектора и ввести обязательный предварительный заказ машин с водителем, пишет noticia.ru.

С момента начала последней забастовки такси в Мадриде более 50 автомобилей VTC пострадали от вандализма.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья