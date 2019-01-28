Испания: в Мадриде стреляли в водителя Uber

В мужчину стреляли, когда он двигался по проспекту Медитерранео.

Как сообщили в объединении, водитель получил легкое ранение в плечо, и с ним все в порядке. Мужчина намерен подать заявление в полицию.

В профсоюзе отметили, что происшествие могло завершиться трагедией и добавили, что окажут пострадавшему содействие в правовых вопросах. Ассоциация также осудила насилие и призвала к миру и спокойствию на улицах.

Инцидент произошел на фоне затянувшегося конфликта такси и сектора аренды автомобилей с водителем (VTC). Таксисты требуют от властей урегулировать деятельность этого сектора и ввести обязательный предварительный заказ машин с водителем, пишет noticia.ru.

С момента начала последней забастовки такси в Мадриде более 50 автомобилей VTC пострадали от вандализма.