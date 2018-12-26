Испания: в Мадриде тысячами фонариков встретили зиму

Среда, 26 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: в Мадриде тысячами фонариков встретили зиму

Несколько тысяч человек пришли в пятницу, 21 декабря, к мосту Пуэнте-де-Толедо в Мадриде с фонариками, чтобы встретить приход зимы.

Праздник зимнего солнцестояния включал световые инсталляции от студии Zuloark, которые можно было рассматривать в сопровождении живой музыки.

Balkan Paradise Orquestra, в состав которой входят одни женщины, исполнила традиционные торжественные мелодии. Музыканты и клоуны из Compañía Majareta развлекали публику представлениями, сочетавшими в себе уличный театр, цирк и музыку, пишет noticia.ru.

В 21:00 официальный приход зимы ознаменовало светомузыкальное шоу от Pirotecnia Vulcano, которое было специально создано для таких пространств как Пуэнте-де-Толедо.

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