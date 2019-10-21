Испания: в Мадриде учащихся пересадили за парты с тренажёрами

Теперь учащиеся прямо во время занятий нажимают на педали. «Мы обеспокоены тем, что ученики недостаточно занимаются спортом и ведут сидячий образ жизни: мобильные телефоны, телевизор, компьютер», - объяснил профессор Хуан Торральба.

Теперь, по его словам, как минимум один час в день студенты занимаются физическими упражнениями, не отрываясь от учебного процесса, пишет noticia.ru.