Испания: в Мадриде учащихся пересадили за парты с тренажёрами

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: в Мадриде учащихся пересадили за парты с тренажёрами

Институт Антонио Фрагуас (Forges) в Мадриде оснастил классы тренажерами для ног, которые расположены прямо под партами.

Теперь учащиеся прямо во время занятий нажимают на педали. «Мы обеспокоены тем, что ученики недостаточно занимаются спортом и ведут сидячий образ жизни: мобильные телефоны, телевизор, компьютер», - объяснил профессор Хуан Торральба.

Теперь, по его словам, как минимум один час в день студенты занимаются физическими упражнениями, не отрываясь от учебного процесса, пишет noticia.ru.

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