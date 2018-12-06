Испания: в Мадриде угнали машину с двумя детьми внутри

Внутри в это время находилось двое маленьких детей в возрасте 11 месяцев и 3 лет.

Инцидент произошел, когда мать вышла ненадолго из машины. Женщина хотела позвонить в домофон своей сестре, чтобы быстро передать сообщение, и не стала глушить двигатель, чтобы продолжал работать обогрев. Проходивший мимо мужчина воспользовался тем, что ключ был в замке зажигания, оттолкнул женщину и скрылся в направлении испанской столицы, пишет noticia.ru.

Мать побежала вслед за автомобилем с криками, но угонщик не остановился, а позже оставил старшего ребенка в местном супермаркете, а младшего нашли через несколько часов на улице в пригороде Мадрида Фуэнлабраде.

Сотрудники полиции, обнаружившие младенца, доставили его в больницу, где его осмотрели. Сообщается, что он не пострадал, и в скором времени его вернули матери, пережившей шок.

Как сообщает El Mundo со ссылкой на источники в полиции, угонщика описывают как высокого мужчину с бородой в возрасте около 40 лет.