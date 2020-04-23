Испания: в Мадриде все праздники отменили до ноября

Четверг, 23 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: в Мадриде все праздники отменили до ноября

Мэрия Мадрида приняла решение отменить все праздники, которые должны были пройти в городе по октябрь включительно.

Об этом сообщила на пресс-конференции онлайн вице-мэр столицы Бегонья Вильясис по итогам заседания столичного правительства. Сэкономленные деньги – 4,1 миллиона евро – пойдут на социальную помощь, пишет РИА Новости.

По словам вице-мэра, решение принято в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, поскольку скопление людей во время массовых мероприятий - "возможный очаг заражения". "Мы не знаем, сколько это продлится и как будет происходить "деэскалация", - добавила Вильясис. При этом она выразила уверенность, что "праздники в город вернутся", но не в ближайшие месяцы.

Среди отмененных празднований – Сан-Исидро, который отмечается в мае в честь покровителя города.

Ранее стало известно, что власти Памплоны отменили празднования Сан-Фермина в июле, а мэрия Буньоля – Томатины в августе.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и до 23 апреля в Испании были выявлены более 213 тысячи случаев заражения COVID-19, умерли более 22 тысяч пациентов. Самая тяжелая ситуация в Мадриде – здесь выявлено более 60 тысяч заболевших, из них умерли 7,7 тысячи.

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