Испания: в Мадриде закрыли один из трех временных моргов

Об этом рассказала на своей странице в Twitter представитель местной власти Исабель Диас Аюсо, которая, к слову, сама недавно переболела COVID-19.

Временный морг был одним из трех, открытых на время пандемии. Его разместили в Ледовом дворце Махадаонды. За все время его работы на катке хранились тела 162 человек. Их доставляли туда военные из больниц и домов престарелых, после чего трупы забирали похоронные службы.

Невзирая на закрытие одного из моргов, остальные два продолжают работать. В их числе столичный Ледовый дворец, а также здание Института судебно-медицинской экспертизы. На сегодня временные морги в общей сложности приняли 1785 тел умерших, сообщает РИА Новости.