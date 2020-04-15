Испания: в Мадриде закрыли один из трех временных моргов

Среда, 15 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: в Мадриде закрыли один из трех временных моргов

Временный морг в Мадриде, открытый в связи с эпидемией коронавируса, закрыт.

Об этом рассказала на своей странице в Twitter представитель местной власти Исабель Диас Аюсо, которая, к слову, сама недавно переболела COVID-19.

Временный морг был одним из трех, открытых на время пандемии. Его разместили в Ледовом дворце Махадаонды. За все время его работы на катке хранились тела 162 человек. Их доставляли туда военные из больниц и домов престарелых, после чего трупы забирали похоронные службы.

Невзирая на закрытие одного из моргов, остальные два продолжают работать. В их числе столичный Ледовый дворец, а также здание Института судебно-медицинской экспертизы. На сегодня временные морги в общей сложности приняли 1785 тел умерших, сообщает РИА Новости.

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