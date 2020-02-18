Испания: в Мадриде запустили бесплатный автобус через центр города

Вторник, 18 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: в Мадриде запустили бесплатный автобус через центр города

Жители Мадрида теперь могут бесплатно перемещаться через центр города на новом автобусе.

Линия 001 начинается у вокзала Аточа и заканчивается в районе Монклоа, проходя через улицы Гран-Виа, Алькала, Принцеса.

Все автобусы на новой линии — электрические. Они ходят с периодичностью в 7-8 минут по рабочим дням и в 10 минут — по выходным и праздникам. Первый автобус выезжает в 7:00 утра в каждом направлении. Последний — в 23:30 от остановки Монклоа и в 23:00 — от остановки Аточа.

Общая длина линии — чуть больше 9 километров, пишет noticia.ru.

В запуске автобуса во вторник принимал участие лично мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

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