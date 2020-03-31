Испания: в Мадриде запустили онлайн-мониторинг очередей в магазинах

Сервис ¿Dónde hay cola? мониторит ближайшие супермаркеты и подсказывает, сколько примерно вы простоите в очереди. Разработчики объясняют, что система основана на их собственной технологии Geotracking и подкрепляется отзывами посетителей магазинов в режиме реального времени.

Собравшись за продуктами, пользователь должен открыть сайт, найти свой адрес и ближайшие к нему магазины. Далее следует выбрать те, для которых указано наименьшее время ожидания. Или отложить выход, пишет noticia.ru.

Испанские супермаркеты в условиях карантина предприняли дополнительные меры предосторожности. Изменилось время работы магазинов. Покупателей обязали соблюдать дистанцию. Это привело к возникновению очередей.

Теперь портал Tiendeo работает над платформой для малого бизнеса, которая объединит предпринимателей и облегчит для них доставку товаров на дом.