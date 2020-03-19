Испания: в Мадриде зараженных коронавирусом начали размещать в отелях

Четверг, 19 Март 2020 Испания Испания

Испания: в Мадриде зараженных коронавирусом начали размещать в отелях

Отели Мадрида готовы предоставить медикам 9 тысяч мест для размещения зараженных коронавирусом, уже отведены две гостиницы.

Об этом сообщили РИА Новости в Мадридской ассоциации гостиничного бизнеса (AEHM).

"Мы сегодня предоставляем два первых отеля в распоряжение совета по здравоохранению. Мы предложили 9 тысяч мест более чем в 40 отелях, чтобы разместить там тех пациентов, которым нет необходимости находиться в больницах. Но в случае необходимости отелей может быть больше", - говорится в заявлении генерального секретаря AEHM Мар де Мигель. Пациенты будут находиться под наблюдением врачей.

Она добавила, что число гостиниц, готовых предоставить помещения, постоянно растет. "Мы остаемся на связи с советом по здравоохранению сообщества Мадрид, помогая, чем необходимо, чтобы противостоять этому кризису", - добавила Мар де Мигель.

Первыми свои двери для заразившихся коронавирусом откроют Ayre Gran Hotel Colón и Marriot Auditorium. Они начнут принимать пациентов, соответственно, в четверг и пятницу.

Сейчас Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу заразившихся и на четвертом в мире (после Китая, Италии и Ирана). На 18 марта зафиксировано 13,7 тысячи случаев заражения, из них умерли почти 600 человек, выздоровели чуть более тысячи, 5,7 тысячи пациентов (42%) находятся в больницах, 774 - в тяжелом состоянии. В Мадриде число заболевших с начала кризиса составляет 5,6 тысячи, из них умерли 390.

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