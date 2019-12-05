Испания: в Мадридский центр для мигрантов неизвестный бросил гранату

Инцидент произошёл в мадридском районе Орталеса.

По данным испанской полиции, в результате никто не пострадал, здание центра не повреждено, пишет regnum.ru.

Полицейские заявили, что переброшенная через забор центра для мигрантов граната была тренировочной, снабжённой уменьшенным количеством взрывчатого вещества.

Правоохранители выясняют личность злоумышленника.