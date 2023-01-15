Испания: в магазин – со своей тарой
Испания борется с одноразовой упаковкой из пластика.
В Испании вступил в силу новый закон, который обязывает все торговые точки, которые продают продукты питания и напитки на развес и в разлив, принимать тару, которую приносят с собой покупатели.
Цель – сократить использование одноразовой упаковки из пластика.
Почти половина испанских покупателей поддерживает инициативу, но теперь и на них ложится ответственность за безопасность продуктов.
У супермаркетов есть полгода на адаптацию к новому законодательству.
В Испании уже звучат призывы расширить список и распространить это постановление на другие товары массового потребления, в том числе на те, что продаются в аптеках.