Испания: в Малаге от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер

Понедельник, 16 Март 2020 Испания Испания

Испания: в Малаге от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер

Футбольный тренер юношеской команды «Атлетико Портада Альта» Франсиско Гарсиа скончался от вируса Covid-19. Ему был 21 год.

Ранее медики сообщали, что коронавирус не представляет серьёзной опасности для молодых и здоровых. Риск смертельного исхода возрастает у пожилых людей. Но в случае с Франсиско вирус наложился на онкологическое заболевание, которое выявили у молодого человека незадолго до заражения Covid-19, пишет noticia.ru.

По последним данным, от коронавируса в Испании погибли 309 человек, число заразившихся превысило 9 тысяч.

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