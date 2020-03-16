Испания: в Малаге от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер

Ранее медики сообщали, что коронавирус не представляет серьёзной опасности для молодых и здоровых. Риск смертельного исхода возрастает у пожилых людей. Но в случае с Франсиско вирус наложился на онкологическое заболевание, которое выявили у молодого человека незадолго до заражения Covid-19, пишет noticia.ru.

По последним данным, от коронавируса в Испании погибли 309 человек, число заразившихся превысило 9 тысяч.