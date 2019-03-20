Испания: в Малаге произошло четыре землетрясения

Среда, 20 Март 2019 Испания Испания

Испания: в Малаге произошло четыре землетрясения

В ночь на понедельник, 18 марта, в провинции Малага произошло четыре землетрясения.

Магнитуда толчков составляла от 1,7 до 2,1 баллов по шкале Рихтера. По данным Национального географического института, землетрясения были зарегистрированы в промежутке с 20:42 до 00:23 в зоне между Арчидоной и Вильянуэва-дель-Трабуко.

Первые толчки произошли в Вильянуэва-дель-Трабуко. Их магнитуда составляла 1,7 балла, и местные жители их практически не ощутили, пишет noticia.ru.

Второе землетрясение было самым сильным за ночь и достигло 2,1 баллов. Оно произошло в Арчидоне в 21:07. Очаг землетрясения находился на глубине 3 км.

Еще два землетрясения были зарегистрированы в том же районе в 22:15 и 00:23. Толчки были слабее и не превышали 1,8 баллов.

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