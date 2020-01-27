Испания: в Малаге введено чрезвычайное положение из-за дождей

Понедельник, 27 Январь 2020 Испания Испания

Испания: в Малаге введено чрезвычайное положение из-за дождей

Более 230 происшествий зарегистрировано в провинции Малага утром в субботу из-за проливных дождей.

С 7:07 в провинции введено чрезвычайное положение первого уровня в связи с угрозой затоплений. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома, пока ситуация не нормализуется, пишет noticia.ru.

Большинство обращений в службу 112 связано с затоплениями домов и размытием дорог. Они поступали из самой Малаги, а также Марбельи, Эстепоны, Кампанильяса, Михаса, Бенальмадены, Торремолиноса.

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