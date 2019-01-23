Испания: в Марбелье застрелили владельца ночных клубов

Среда, 23 Январь 2019 Испания Испания

Испания: в Марбелье застрелили владельца ночных клубов

21 января в Марбелье был убит бизнесмен марокканского происхождения, который владел несколькими заведениями на Коста-дель-Соль.

Марко Якута застрелили в его собственном автомобиле, когда он подъезжал к дому в Сан-Педро-де-Алькантара. Он пытался выбраться через пассажирское сидение своего Bentley, но убийца сделал более двух десятков выстрелов. На теле 49-летнего мужчины были найдены следы от 12 пуль, пишет noticia.ru.

Якуту принадлежали по меньшей мере пять заведений, расположенных в Пуэрто-Банус, включая бары, рестораны и ночные клубы. Убитый также был совладельцем популярного бара Linekers.

Следствие сообщает, что киллер поджидал бизнесмена на подъезде к гаражу дома, расположенного на улице Гуадарио в жилом комплексе Las Petunias. Правоохранительные органы полагают, что речь идет о сведении счетов.

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