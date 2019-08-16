Испания: в мэрии Барселоны признали проблемы с безопасностью в городе

Пятница, 16 Август 2019 Испания Испания

Испания: в мэрии Барселоны признали проблемы с безопасностью в городе

Советник мэрии Барселоны по вопросам безопасности Альберт Батле заявил в среду, что в городе в настоящее время наблюдается «кризис».

Преступность выросла на 9% в первом полугодии.

Батле призвал поскорее проанализировать сложившуюся ситуацию и отметил важность своевременной и эффективной реакции полиции на такие происшествия. Впрочем, он поспешил успокоить горожан и гостей каталонской столицы: «Барселона остается безопасным городом по сравнению с другими - такими, как Париж, Лондон и Рим.

Кроме того, чиновник рассказал, что в Барселоне будет увеличено число сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность на улицах, пишет noticia.ru.

С начала года в Барселоне совершено 13 убийств. Для сравнения: за весь 2018 год в городе было убито 10 человек.

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