Испания: в мэрии Барселоны признали проблемы с безопасностью в городе

Преступность выросла на 9% в первом полугодии.

Батле призвал поскорее проанализировать сложившуюся ситуацию и отметил важность своевременной и эффективной реакции полиции на такие происшествия. Впрочем, он поспешил успокоить горожан и гостей каталонской столицы: «Барселона остается безопасным городом по сравнению с другими - такими, как Париж, Лондон и Рим.

Кроме того, чиновник рассказал, что в Барселоне будет увеличено число сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность на улицах, пишет noticia.ru.

С начала года в Барселоне совершено 13 убийств. Для сравнения: за весь 2018 год в городе было убито 10 человек.