Испания: в метро Мадрида будет обеспечено полное 4G-покрытие

Для этого региональная исполнительная власть взяла на себя обязательство осуществлять инвестиции в размере около 16 миллионов евро в два этапа. Первый этап будет проходить в период с апреля по май 2019 года и затронет линии 4, 6, 7 и 9, а второй этап – летом следующего года на линиях 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 и 12.

В Управлении транспорта, жилищного хозяйства и инфраструктуры рассказывают, что современные интернет-технологии требуют постоянного доступа к мобильным сетям. По их словам, это и стало главной причиной реализации данной инициативы. «Больший охват городского транспорта 4G-покрытием облегчает доступ к интернету и потоковым файлам, таким как фотографии, музыка или аудиовизуальное содержимое для всех пользователей во время поездки. Это в свою очередь влияет на качество поездок на общественном транспорте, позволяя пассажирам не терять связь с внешним миром и общаться с нужными людьми посредством подключения к беспроводным каналам связи метро или через качественную телефонную связь», – заявляют сотрудники Управления.

Линия 2 метро Мадрида была первой, где пассажиры могли говорить по мобильному телефону или подключаться к интернету с телефона, не теряя сигнала, благодаря соглашению, подписанному с компанией сотовой связи Vodafone в 2013 году. Охват постепенно расширялся, многие станции имели покрытие, обеспечиваемое спонсорами. Однако, во время экономического кризиса контракты по многим участкам были приостановлены и полностью расторгнуты после 2016 года, пишет espanarusa.com.

В настоящее время в метро Мадрида есть только две линии (2 и 8), включающие 154 станции с полным покрытием, что составляет 51% от общего числа станций. Прогнозируется, что этот показатель вырастет до 61% (дополнительное покрытие на 31 станции) до 26 мая 2019 года. На первом этапе 4G-покрытие появится на нескольких участках линии 4 между станциями метро Alonso Martínez и Goya, участка линии 6 от Usera до Puerta del Ángel, который является единственным участком круговой линии, все станции которой до сих пор остаются без покрытия. Также к ним добавятся участок линии 7 от Guzmán el Bueno до Gregorio Marañón и между Avenida de América и Hospital de Henares. Завершит план 2019 года покрытие линии 9 от Sainz de Baranda до Núñez de Balboa. К лету 2020, покрытие будет завершено на 100%.

«Во время парламентского заседания были приняты очень важные решения, касающиеся бюджетного и технического планирования для удовлетворения современных общественных потребностей, среди которых особо выделяется расширение 4G-покрытия», – объясняет советник по транспорту региона Мадрид, Розалия Гонсало. «Я не думаю, что в Испании есть еще одна железнодорожная инфраструктура с такими же современными технологическими характеристиками», – добавляет она.