Испания: в метро Мадрида установят «турникеты будущего»

Среда, 20 Март 2019 Испания Испания

Испания: в метро Мадрида установят «турникеты будущего»

Станция Gran Vía в Мадриде станет первой станцией метро, где установят новые модели турникетов, специально разработанные для проекта Estación 4.0.

Как сообщили власти Мадридского сообщества, новые турникеты имеют футуристичный дизайн и обладают более широким функционалом по контролю входа, эргономичности и предоставлению информации пассажирам.

«Турникеты будущего» будут полностью адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями, оснащены информационными панелями, динамиками, светодиодными панелями и «простой, понятной и заметной» системой проверки билета. Место ввода билета, как и другие элементы, будет обозначено цветной подсветкой, пишет noticia.ru.

Администрация региона  отметила, что уже был выбран подрядчик для установки новой системы на входе в метро. На станции также установят новые автоматы по продаже билетов.  В общей сложности по завершении работ на Gran Vía появится 21 новый турникет и 10 автоматов по продаже билетов.

В проект планируется вложить свыше 2,7 млн евро.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья