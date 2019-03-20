Испания: в метро Мадрида установят «турникеты будущего»

Как сообщили власти Мадридского сообщества, новые турникеты имеют футуристичный дизайн и обладают более широким функционалом по контролю входа, эргономичности и предоставлению информации пассажирам.

«Турникеты будущего» будут полностью адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями, оснащены информационными панелями, динамиками, светодиодными панелями и «простой, понятной и заметной» системой проверки билета. Место ввода билета, как и другие элементы, будет обозначено цветной подсветкой, пишет noticia.ru.

Администрация региона отметила, что уже был выбран подрядчик для установки новой системы на входе в метро. На станции также установят новые автоматы по продаже билетов. В общей сложности по завершении работ на Gran Vía появится 21 новый турникет и 10 автоматов по продаже билетов.

В проект планируется вложить свыше 2,7 млн евро.