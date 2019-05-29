Испания: в метро пассажиры расправились с карманником

Среда, 29 Май 2019 Испания Испания

Испания: в метро пассажиры расправились с карманником

Пассажиры барселонский подземки поймали вора, который украл мобильный телефон.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как люди схватили карманника и бьют его.По данным испанских СМИ, инцидент произошел на станции «Испания». Одному из пассажиров удалось схватить молодого человека в момент кражи. Затем подбежал второй очевидец и начал наносить вору удары, требуя вернуть вещи. Предположительно, этот второй мужчина и стал жертвой карманника, пишет noticia.ru.

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