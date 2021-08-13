Испания: в метро установят автоматические дефибрилляторы

Они нужны для предотвращения внезапной смерти пассажиров от сердечного приступа.

По подсчетам мэрии города, 70% случаев остановки сердца в Каталонии (в среднем пять смертей каждый день) происходят в общественных местах, пишет Европульс. Чтобы снизить это число, власти города установят на всех станциях метро автоматические дефибрилляторы.

Благодаря встроенному звуковому помощнику использовать устройство могут люди без специальной медицинской подготовки.

Кроме того, дефибрилляторы оснащены GPS. В случае происшествия они автоматически отправляют информацию в экстренные службы.