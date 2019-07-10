Испания: в Москву привезли испанских импрессионистов

Среда, 10 Июль 2019 Испания Испания

Испания: в Москву привезли испанских импрессионистов

В Музее русского импрессионизма в Москве открылась выставка "Импрессионизм и испанское искусство».

Это 57 картин и скульптур из 14 ведущих музеев Испании и частных коллекций. В том числе Национального музея искусства Каталонии, музея Монтсеррат, Дома-музея Хоакина Сорольи, Музея изобразительных искусств Бильбао и т.д.

Среди картин, представленных на выставке, есть работы Хоакина Сорольи, Рамона Касаса, Дарио де Регойоса, Мариана Пиделасерра, Игнасио Майоля, Сантьяго Русиньйоля, Рикардо Канальса, Игнасио Cулоаги, Хоакима Мира, Пере Исерна, пишет noticia.ru.

Выставка открывается 10 октября и продлится до 26 января 2020 года.

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