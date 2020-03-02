Испания: в Мурсии открыли подвешенный в воздухе бассейн

Конструкция из стекла и бетона буквально парит в воздухе на высоте 30 метров. Длина бассейна — 42 метра, 20 из которых «подвешены» в воздухе. Больше только аналогичный консольный бассейн в Сингапуре, пишет noticia.ru.

Бассейн находится на проспекте Хуан-де-Бурбон в центре «Одиссей», где также расположены казино, ресторан, бар и другие развлекательные заведения. Это новое пятиэтажное здание с двухуровневой подземной парковкой находится под управлением группы Orenes. Проект обошёлся в 30 млн евро. Предполагается, что в первый год центр посетят 300 тыс. человек.