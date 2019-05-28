Испания: в музее Наварры прошло танцевальное шоу

Для публики, не привыкшей видеть таких танцоров как Исраэль Гальван, Сеск Хелаберт и Джон Майя, выступающими вместе, этот проект стал настоящим сюрпризом. Еще большим удивлением стал тот факт, что делали они это среди произведений Тапиеса, Паласуэло, Чильида, Ротко и Пикассо. В течение трех дней залы музея превратились в сцену, а зрители перемещались из одного в другой, следуя зову музыки и движений танцоров, которые взаимодействовали не только с объектами искусства, но и с гостями. Наконец, все трое собрались в одном пространстве, в окружении останков кораблей, которые являются частью инсталляции перуанской художницы Сесилии Паредес, так близко к аудитории, что танцоров можно было коснуться рукой.

Публика, которая присутствовала в этот момент в музее, задержала дыхание. Может быть, рука Хелаберта коснулась руки какого-то зрителя. Может быть, кто-то был ошеломлен пристальным взглядом Гальвана. Близость Джона Майи, казалось, приглашала зрителей танцевать с ним, а музыка композитора Луиса Мигеля Кобо, звучащая одновременно в трех залах, создавала атмосферу полного погружения в мир искусства. Шоу под названием Soliloquios родилось осенью прошлого года после того, как Университетский музей Наварры, расположенный в Памплоне, предложил Джону Майе создать танцевальный проект в стенах музея. Хореограф и танцор, чьи работы всегда базируются на баскских традиционных танцах, бродил по залам, представляя, как танцует перед произведениями баскского скульптора Хорхе Отейсы. Он решил также пригласить других талантливых танцоров, с которыми уже сотрудничал в некоторых своих проектах. Каждый из них по-своему в танце переосмысливает традиционные движения национальных танцев: баскского (Майя), каталонского (Хелаберт) и фламенко (Гальван). Все трое являются победителями Национальной танцевальной премии, пишет espanarusa.com.

Зал, где находятся скульптуры Отейсы, оказался слишком маленьким, чтобы Майя мог исполнить там свой танец, что побудило его выбрать другое пространство, в котором есть работы еще одного представителя Страны Басков – Эдуардо Чильида. Хелаберт выбрал зал, посвященный каталонцу Антони Тапиесу, где можно увидеть его знаменитую работу Incendi d’amor (1991), а также L'esperit català (1971), содержащую каталонский флаг. Гальван остановился на зале с работами Паласуэло, которые знамениты своими геометрическими формами и абстракцией. Процесс создания общего спектакля был долгим. Каждый отрабатывал свои выступления, каждый день репетируя и дополняя их завершающий совместный номер, где разные танцевальные направления смешались воедино.

Это своего рода творчество, которые носит название site-specific, предназначенное специально для конкретного места. Они почти эфемерно, но это не значит, что оно не оставляют следов, особенно в сердцах самих хореографов. «Эти проекты, в которых мы можем смешивать наше творчество, обогащают нас. Мы шли к совместной работе, к слиянию языков. Это не является чем-то новым, но это должно быть сделано правильно. Мы должны раскрыть суть каждой культуры, чтобы не было беспорядка», – объяснил в Памплоне Сеск Хелаберт, который готовит новую пьесу, под руководством Михаила Барышникова. «Наличие музея в вашем распоряжении – это роскошь, которая приводит вас к диалогу с другими дисциплинами», – подчеркнул Джон Майя.