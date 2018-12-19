Испания: в музей «Барселоны» передали вымпел с матча 1937 года

Когда в руки молодому валенсийскому коллекционеру раритетной спортивной атрибутики по имени Пабло Перес попал вымпел с матча 1937 года, он тут же вышел на контакт с «Барсой». Обнаружение вещей, сохранившихся с гражданской войны – большая редкость, пишет espanarusa.com.

В музее «Барселоны» тщательно изучили вымпел и обнаружили, что предмет имеет большую историческую ценность. «Барселоны» подарила этот вымпел клубу «Леванте» 11 апреля 1937 года по случаю матча «Средиземноморской лиги» между двумя командами на поле в Les Corts. Победу в том розыгрыше лиги праздновала каталонская команда, но в 1939 году франкистские власти аннулировали результаты соревнований. Королевская федерация футбола до сих пор не признает этот титул, хотя сама «Барселона» включает его в свой послужной список.