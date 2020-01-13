Испания: в музеях Дали за год побывали более миллиона посетителей

Понедельник, 13 Январь 2020 Испания Испания

Испания: в музеях Дали за год побывали более миллиона посетителей

Три музея Сальвадора Дали приняли в 2019 году 1 060 364 посетителя — на 4% больше, чем в 2018-м.

Рост посещаемости зафиксирован во всех трёх музеях: Театре-музее Дали в Фигерасе, замке Гала-Дали в Пуболе и Доме Сальвадора Дали в Порт-Льигате.

По данным Фонда «Гала - Сальвадор Дали», Театр-музей в Фигерасе посетили за год 819 542 человека. Из них 63 тысячи получили бесплатные билеты, которые каждый год раздают детям до 8 лет и учащимся близлежащих школ, пишет noticia.ru.

В замке в Пуболе, который открылся 15 марта, побывали 83 902 посетителя.

А Дом Дали в Порт-Льигате, работавший с 12 февраля, принял 156 920 человек.

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