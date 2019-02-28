Испания: в Парк Гуэль будет ходить специальный автобус от метро

Отмечается, что ранее 80% посетителей добирались в парк на общественном транспорте или пешком. Специальный трансфер позволит уменьшить нагрузку на городской транспорт и облегчит доступ в парк.

Проезд на автобусе будет включен в стоимость входного билета в парк. Таким образом, этим транспортом смогут воспользоваться туристы, которые заранее приобрели билет в монументальную зону парка, а также местные жители и резиденты со специальной картой парка Гуэль или регистрацией в программе Gaudir Mes.

Автобус будет вмещать до 80 пассажиров. В туристический сезон он сможет перевозить почти 700 пассажиров в час, пишет noticia.ru.

В зависимости от сезона, автобус будет отправляться от метро каждые 7-10 минут. В высокий сезон он будет ходить с 07:45 до 21:45, в промежуточный сезон – до 20:45, в низкий – с 08:00 до 18:15.

У выхода со станции Alfonso X установят информационный пункт для посетителей. Конечная остановка у парка – на улице Кармель.

Запуск дополнительного транспорта – одна из мер, предусмотренных планом развития парка. Он рассчитан на 5 лет, и на его реализацию направлено почти 25 млн евро.