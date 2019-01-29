Испания: в пещере Альтамира найдены новые отпечатки рук

Их возраст предположительно превышает 20 тысяч лет.

Таким образом, общее число известных ученым изображений рук на стенах Альтамиры достигло девяти. Новые следы сохранились не очень хорошо и их непросто рассмотреть невооруженным взглядом. Их обнаружили в процессе инвентаризации фигур пещеры. Позже они были обработаны с помощью цифровых технологий и пополнили европейскую 3D-базу отпечатков периода палеолита, пишет noticia.ru.

О результатах совместной работы 26 января сообщило руководство музея Альтамиры и проекта Handpas.

Восемь из девяти отпечатков ладоней находятся в главном зале пещеры на Большом плафоне среди изображений животных, еще один – в коридоре, в 200 м от входа. Особенность последнего отпечатка в том, что он, вероятнее всего, принадлежал ребенку. Специалисты отмечают, что следы такого размера находят крайне редко, что делает его уникальным.

В музее добавляют, что важность находки заключается не столько в количестве новых отпечатков, сколько в их возрасте, поскольку они, скорее всего, появились на стенах до знаменитых изображений бизонов.