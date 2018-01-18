Испания: в Пиренеях погибли двое лыжников

Один из несчастных случаев произошел 12 января в Маселье (Жирона). Как сообщается в официальном заявлении курорта, 67-летний погибший был опытным спортсменом, на нем была экипировка, на голове - шлем. Инцидент случился на «синей» трассе, известной как Volta Maria. Подоспевший медицинский персонал пытался оказать мужчине помощь на месте, однако реанимировать его не удалось, пишет noticia.ru.

Еще один человек погиб на курорте Бакейра-Берет (Льейда) 13 января. 35-летний лыжник из Бильбао катался за пределами трассы. По информации каталонской полиции, он был доставлен в больницу Vielha, где впоследствии скончался.