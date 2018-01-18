Испания: в Пиренеях погибли двое лыжников

Четверг, 18 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Пиренеях погибли двое лыжников

Двое лыжников погибли на горнолыжных курортах Каталонии.

Один из несчастных случаев произошел 12 января в Маселье (Жирона). Как сообщается в официальном заявлении курорта, 67-летний погибший был опытным спортсменом, на нем была экипировка, на голове - шлем. Инцидент случился на «синей» трассе, известной как Volta Maria. Подоспевший медицинский персонал пытался оказать мужчине помощь на месте, однако реанимировать его не удалось, пишет noticia.ru.

Еще один человек погиб на курорте Бакейра-Берет (Льейда) 13 января. 35-летний лыжник из Бильбао катался за пределами трассы. По информации каталонской полиции, он был доставлен в больницу Vielha, где впоследствии скончался.

Последние новости

    • Португалец Моуринью продлит контракт с МЮ до 2021 года

      Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью близок к переподписанию соглашения с английской командой.

      Подробнее

    • Португалия: продукты от Segurança Social

      Хорошую новость озвучил министр труда, солидарности и социального страхования Виейра да Силва.

      Подробнее

    • Испания: в Пиренеях погибли двое лыжников

      Двое лыжников погибли на горнолыжных курортах Каталонии.

      Подробнее

    • Испания: Хуан Карлос посетил Женеву

      Хуан Карлос приехал в Женеву на юбилей своего опального зятя.

      Подробнее

    • Италия: Клаудио Лотито не продаст Милинковича-Савича

      Одним из главных открытий первой части сезона в итальянском футболе была игра «Лацио».

      Подробнее

    • Италия: Симоне Верди не переходит в ФК «Наполи»

      Объявленная приоритетная цель заполучить в зимнее межсезонье форварда «Болоньи» Симоне Верди не будет выполнена.

      Подробнее

    • Японцев настоятельно попросили не стареть

      Япония должна стремиться к тому, чтобы стать «нестареющим обществом».

      Подробнее

    • Пассажирка самолета обожглась лапшой и четыре года ждала компенсацию

      Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines выплатит компенсацию в размере 135 тысяч долларов пассажирке, которая во время перелета получила ожоги.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!