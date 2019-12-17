Испания: в Пиренеях состоится фестиваль «Polar Sound»

Мероприятие «Polar Sound» будет проходить 21-22 декабря в Пиренеях. Данный фестиваль должен стать самым крупным событием на горнолыжном курорте.

Туристы, которые посетят мероприятие, смогут увидеть выступления известных артистов Испании, ди-джеев и коллективов. Любители активного отдыха смогут покататься на лыжах, потанцевать и развлечься под выступления музыкантов, пишет glas.ru.

Ожидается, что посетителями фестиваля станут 5 тыс. человек. Организаторы рассказали, что продажа билетов проходит успешно, осталось около 20% свободных мест.