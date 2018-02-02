Испания: в поездах Мадрид-Малага появится WiFi

Пятница, 02 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в поездах Мадрид-Малага появится WiFi

Уже на этой неделе в вагонах высокоскоростных поездов AVE на линии Мадрид-Малага будет работать беспроводной Интернет.

Год назад WiFi появился в поездах, следующих из испанской столицы в Севилью, а в декабре 2017 года - на линии Мадрид-Валенсия. Новая услуга предполагает доступ не только к Интернету но и к мультимедийной платформе PlayRenfe. Пассажирам на выбор предлагается два тарифа: «базовый» и «премиум». Расширенный «премиум» доступ позволяет получить более разнообразный информационный и развлекательный контент, включая книги, фильмы и телетрансляции. Стоимость услуги составляет от 2 до 4 евро за одну поездку. Для участников программы лояльности +Renfe и обладателей билетов привилегированной категории базовый доступ к сети предоставляется бесплатно, пишет noticia.ru.

В компании Renfe отмечают, что услуга была введена, чтобы удовлетворить потребности пассажиров высокоскоростных поездов.

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