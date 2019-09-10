Испания: в порту Барселоны произошел пожар

Вторник, 10 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: в порту Барселоны произошел пожар

Пожар произошел в Барселоне, возле моря, в районе Moll de Llevant.

По полученным данным, вспышка огня возникла на судне судоремонтной компании Marina Barcelona 92. Мэрия города заявляет, что дно судна было полностью охвачено пламенем, пишет espanarusa.com.

Пожарные города Барселона сообщают, что к тушению пожара, который в данный момент уже находится под контролем, было привлечено 10 пожарных отрядов. В связи с пожаром пришлось закрыть вход и выход северного устья порта «до дальнейших распоряжений».

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