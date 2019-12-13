Испания: в пробках больше "не тикает"

С января 2020 года таксисты, работающие в Мадриде, будут озвучивать стоимость поездки до того, как отправиться в путь. Однако клиент сможет заплатить и меньше названной суммы, если по счетчику, который все равно будет включен, поездка обойдется дешевле. А вот больше - никак, вне зависимости от того, сколько времени займет поездка (прежде из-за попадания в пробку стоимость поездки могла существенно выйти за рамки ожиданий).

Это нововведение придумал мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда после того, как в уходящем году по всему королевству прокатились забастовки и акции протеста таксистов, недовольных необходимостью конкурировать с водителями, работающими через онлайн-сервисы Uber и Cabify. В конце концов, профсоюзы добились, чтобы в некоторых городах тем запретили брать пассажиров прямо на улице, а также обязали при приеме заказа ждать как минимум 15 минут, чтобы подать машину. Власти Мадрида решили пойти дальше и лишить сервисы одного из их преимуществ - возможности заранее рассчитать стоимость поездки, чего прежде не делали обычные таксисты. Примечательно, что профсоюзы тоже обратили внимание на это упущение и даже заказали создание специального приложения-калькулятора. С октября его начали устанавливать многие таксисты, но теперь им или иной подобной программой будут обязаны пользоваться все, пишет rg.ru.

Коснется это изменение почти 16 тысяч перевозчиков, именно столько лицензий, согласно данным Национального института статистики, выдано в столичном регионе.

Согласно задумке Мартинеса-Альмейды, будет установлено два тарифа, по которым станет рассчитываться стоимость. Первый из них будет действовать в будни с 7 утра до 21 часа. Второй - по ночам, в выходные и праздники. В настоящее время все детали согласовываются с профсоюзами.

По настоянию мэра, в дни, когда в городе будет объявлена тревога из-за загрязнения воздуха (а такое случается все чаще и чаще), пользователи такси смогут рассчитывать на 10-процентную скидку на поездки в рабочие дни с 7 до 21 часа.

Кроме того, власти города предлагают таксистам унифицировать ставку, за заказ такси по телефону. В настоящее время в самом Мадриде эта услуга стоит 5 евро, а в регионе - 8 евро. Мэрия настаивает, чтобы во всем Мадридском сообществе брали за заказ по минимальной ставке.