Испания: в продажу поступила знаменитая черешня из Эстремадуры

Четверг, 23 Май 2019 Испания Испания

Испания: в продажу поступила знаменитая черешня из Эстремадуры

В продажу поступила первая партия черешни из долины Валье-дель-Херте (Valle del Jerte) в Эстремадуре.

Первые в этом году сертификаты на днях выдал нормативный совет региона, пишет noticia.ru.

В долине Валье-дель-Херте черешня выращивается традиционным способом без использования всевозможных химикатов, в результате чего она приобретает уникальный вкус и обладает высоким содержанием витаминов и полезных веществ.

После тщательного отбора и жесткого контроля качества только лучшие ягоды отмечают знаком качества "Гарантия подлинности происхождения" (D.O.) Cereza del Jerte.

Найти черешню, отмеченную знаком D.O. Cereza del Jerte, просто – каждая коробка отмечена соответствующей наклейкой.

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