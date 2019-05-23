Испания: в продажу поступила знаменитая черешня из Эстремадуры

Первые в этом году сертификаты на днях выдал нормативный совет региона, пишет noticia.ru.

В долине Валье-дель-Херте черешня выращивается традиционным способом без использования всевозможных химикатов, в результате чего она приобретает уникальный вкус и обладает высоким содержанием витаминов и полезных веществ.

После тщательного отбора и жесткого контроля качества только лучшие ягоды отмечают знаком качества "Гарантия подлинности происхождения" (D.O.) Cereza del Jerte.

Найти черешню, отмеченную знаком D.O. Cereza del Jerte, просто – каждая коробка отмечена соответствующей наклейкой.