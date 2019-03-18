Испания: в провинции Кастельон пройдет фестиваль регги

Девиз «Stand up for Earth» станет главным принципом, на котором будут строиться все социальные и культурные мероприятия 26-го сезона фестиваля, проходящего с 16 по 22 августа в Беникасиме. Организаторы заявляют о своей приверженности идеям защиты прав человека, мира и уважения к окружающей среде. Музыкальный жанр регги недавно был признан ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием, и это является еще одним аргументом в пользу того, что фестиваль проводится не только в развлекательных целях.

Фестиваль приглашает к сотрудничеству и активному участию для поиска коллективных решений, которые могли бы изменить неблагоприятную экологическую ситуацию в мире. В этом году весь мир говорит о шведской девушке Грете Тунберг, ставшей в свои шестнадцать лет символом действий против изменения климата и вдохновившей тем самым множество школьников и студентов со всего мира. Похожую социальную волну хотят запустить организаторы фестиваля совместно с культурной ассоциацией Exodus, к которой планируют присоединиться 25 испанских городов.

«В настоящее время экологические проблемы приобретают тревожный масштаб, затрагивая социальные, экономические и политические сферы. Однако мы считаем, что существуют эффективные способы их решения. Изменения происходят с помощью нас самих посредством осведомленности и соучастия», – рассказывают организаторы Rototom Sunsplash.

Фестиваль развернется на территории концертных и культурных комплексов города Беникасима. Эпицентром мероприятий станет пространство Pachamama, которое развивает ценности агроэкологии, воссоединения с природой и натуропатии. Там будет проходить основная часть мероприятий и инициатив по повышению социальной осведомленности, обмену знаниями и совместному обсуждения актуальных вопросов. Также в рамках фестиваля состоятся дискуссии с участием приглашенных активистов и блогеров из многих стран, пишет espanarusa.com.

Экологическая концепция находит отражение в каждой детали, например, для оформления и украшения пространств команда организаторов ежегодно использует только экологичные краски и сокращает до минимума применение пластика. К этим решениям добавляется бережное использование водных ресурсов во время проведения фестиваля. Благодаря этому Rototom Sunsplash был награжден премией Greener Festival Award как один из самых экологически чистых фестивалей Европы.

Наряду с рациональным использованием воды, а также биоразлагаемых контейнеров и многоразовых стаканов для полного избавления от пластика, организаторы применяют светодиодное освещение и «устойчивый» (или «зеленый») транспорт как средство уменьшения выбросов углекислого газа. Кроме того, сообщается о посадке оливковых деревьев на территории кемпинга. «Мы хотим, чтобы концепция фестиваля стала общей целью для тех, кто ее разделяет. Так, благодаря совместным усилиям, станут возможны преобразования, которые помогут улучшить наши отношения с планетой», – заявляют они.