Испания: в провинции Сьюдад-Реаль откроется новый музей вина

Понедельник, 07 Январь 2019 Испания Испания

Испания: в провинции Сьюдад-Реаль откроется новый музей вина

В 2019 году откроет свои двери новый музей вина в Каррион-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль).

Как сообщили в мэрии города, музей будет расположен в Доме культуры. Представители администрации посетили учреждение и, оценив ход работ, выразили надежду на то, что сроки будут соблюдены, и музей сможет принять первых посетителей весной. Помещения почти готовы для того, чтобы в ближайшее время начать процесс музеефикации, пишет noticia.ru.

Городские власти также подчёркивают, что виноделие – один из двигателей местной экономики и одно из достояний комарки и провинции. В связи с этим, в мэрии ожидают, что музей станет важной гастрономической и культурной достопримечательностью.

В музее планируют в интерактивной форме показывать посетителям процессы изготовления вина: посадку разных сортов, выращивание винограда, сбор урожая, его приёмку и производство вина. Кроме того, у гостей музея будет возможность продегустировать разные сорта и научиться различать их характеристики, такие как аромат или текстура.

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