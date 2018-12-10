Испания: в Пуэрто-Банус открыли рождественскую ярмарку

Понедельник, 10 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: в Пуэрто-Банус открыли рождественскую ярмарку

Мэр Марбельи Анхелес Муньос открыла в порту Пуэрто-Банус рождественский рынок ремесленников, дав таким образом старт праздничному сезону.

Во время визита в один из самых роскошных портов Коста-дель-Соль мэр Марбельи предложила регулярно организовывать подобные мероприятия в Пуэрто-Банус. Она отметила, что такая инициатива не только порадует жителей курортов, но и может послужить стимулом для местной торговли.

Ярмарка будет работать до 6 января на пристани Muelle de la Ribera. Помимо торговли рождественскими товарами запланированы различные  праздничные мероприятия. На ярмарке также установили несколько фудтраков. Рынок работает с 12:00 до 20:00 без выходных, пишет noticia.ru.

С 10 декабря планируется еще больше расширить гастрономическое предложение, ассортимент ремесленных изделий и игрушек. С 15 по 23 декабря Пуэрто-Банус посетит Санта-Клаус, а с 26 декабря по 4 января – помощники волхвов. Их «визиты» будут сопровождаться детскими музыкальными представлениями.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья