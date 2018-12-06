Испания: в Renfe через 10 лет будет 25% женщин-машинистов

Четверг, 06 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: в Renfe через 10 лет будет 25% женщин-машинистов

Renfe в сотрудничестве с Институтом женщины разрабатывает план по обеспечению гендерного равенства, который предполагает увеличение числа женщин в штате.

Среди прочего, планируется, что 25% машинистов поездов будут составлять женщины.

Чтобы достичь поставленной цели, компания собирается создать систему грантов и выделять ежегодно порядка миллиона евро на проведение курсов по вождению поездов для женщин, пишет noticia.ru.

План рассчитан на 10 лет. В Renfe добавили, что с его помощью собираются добиться существенного прогресса в вопросах равенства полов. Через 4 года четверть персонала будут составлять женщины, а через 10 лет штат наполовину будет состоять из женщин.

В рамках сотрудничества с Институтом женщины Renfe также присоединяется к программе Ahora Tú, которая предусматривает прохождение практики на железной дороге для женщин, получивших образование по программам STEM (естественные науки, технологии, математика и инженерне дело).

Как сообщает железнодорожный оператор, в настоящее время из 14,4 тысячи сотрудников компании на женщин приходится 13%.

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