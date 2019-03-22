Испания: в ресторанах Вальядолида пройдут «дни мяса»

Пятница, 22 Март 2019 Испания Испания

Испания: в ресторанах Вальядолида пройдут «дни мяса»

25 ресторанов провинции Вальядолид примут участие в фестивале Meat Attack, который пройдет с 22 марта по 14 апреля.

Заведения обещают включить в свое меню широкое предложение мясных блюд высокого качества.

В преддверии «плотоядных дней» также запланировано специальное мероприятие: 20 марта в ресторане Buena Brasa мясники из La Finca, Zona Gourmet и Bodegas Menade пройдет демонстрация снятия части коровьей туши с костей. После этого состоится дегустация мяса, приготовленного разными способами в сопровождении вин с винодельни Bodegas Menade, пишет noticia.ru.

Столицу провинции в этом году будут представлять такие заведения как Alquimia, Brook Padilla, Buena Brasa, Casino Roxy, Corinto Gastrolounge, Gastro Lava, Gastrobar Descosidos, Gastrobar Sabores, La Cacatúa, La Cotorra, La Pera Limonera, La Picara, Lunático, Rioluz Gastronomía и Trébol. Также к «дням мяса» присоединились Brook La Flecha и Salón Chico в Арройо-де-ла-Энкомьенда, Los Llanillos в Херии, San Antonio в Искаре, El Mortero в Медина-дель-Кампо, Jimeno Factoría и El Caballero de Olmedo в Ольмедо, El Aderezo в Педрахас-де-Сан-Эстебан и Casa del Arte в Симанкасе.

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