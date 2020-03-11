Испания: в результате взрыва в Барселоне погиб человек

Один человек погиб, один пропал без вести и 19 пострадали, пишет noticia.ru.

Взрыв произошёл во вторник около 14:30 по адресу Via Trajana, 50. Он был спровоцирован испытаниями уровня давления в одном из хранилищ для химической продукции. Об этом рассказал представитель службы спасения Антонио Кабеса. Один из осколков попал в находившегося неподалёку человека, в результате чего тот скончался до приезда медиков. Ещё одного человека до сих пор не могут найти. 19 пострадали, но в лёгкой форме. 13 человек были доставлены в госпиталь.