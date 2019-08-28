Испания: в Сан-Себастьяне проходили съемки фильма Вуди Аллена

Вуди Аллен, четырежды обладатель премии «Оскар», известен своим пониманием человеческих слабостей и умением передать тонкие грани отношений между мужчиной и женщиной. При этом маэстро относится ко всему с иронией и юмором. По недавней информации, в этот раз режиссер вновь работает над созданием романтической комедии.

Тайна творческого замысла

Интересно, что ни съемочная группа, ни актеры пока не прочитали полный сценарий картины. Вуди не хочет открывать свой творческий замысел; полностью он неизвестен даже исполнителям главных ролей. Однако они знают достаточно, чтобы сыграть свои роли.

Аллен отказался от Барселоны, так как этому городу он уже посвятил одну из своих культовых работ («Вики, Кристина, Барселона»), и Мадрида из-за его высоких температур летом. Выбирая место для нового фильма, продюсер подумал о Сан-Себастьяне и его кинофестивале. Во время работы погода была замечательная. Для съемок режиссер предпочитает «свет серых дней, он красивее, хотя солнце лучше, чем дождь», – уточняет 83-летний мастер.

Кроме того, есть другие причины для возвращения в Европу. Вуди приехал сюда, в том числе из-за бойкота на работе в родной стране. Так случилось после того, как приемная дочь Дилан Фэрроу повторно обвинила его в сексуальном насилии. События происходили в 1992 году, когда девочке было семь лет. По фактам уже проводилось расследование, и доводы пострадавшей стороны не были признаны судом. Новое обвинение появилось на фоне движения Mee Too в США и вызвало волну негодования и протесты, пишет espanarusa.com.

Бойкот привел к трудностям распространения последней работы Вуди Аллена, «Дождливый день в Нью-Йорке» (Rainy Day in New York). Премьера фильма должна состояться осенью в Европе. Но режиссер не сдается и говорит, что пока его фильмы будут прибыльными, он будет продолжать работать: «А если нет - посвящу себя театру».

Звездные исполнители

Главных героев в новой работе играют обладательница премии «Гойя», испанка Елена Анайя (Elena Anaya), и известный комедийный актер, американец Уоллес Шон (Wallace Shawn). Некоторые сцены из фильма снимали в одном из живописных мест Гипускоа, по дороге, ведущей от горы Игуэльдо к городу Орио. По сюжету картины, здесь, в 30 километрах от дома, у путешествующей пары пробило колесо. Обнаруживается, что у машины нет запасного, и дальше придется ехать автостопом. Героиня Анайи заявляет, что в этом нет ничего страшного: «Мы, испанцы, любим гулять. Это полезно для сердца», – говорит она, указывая на Гетарию. Красота пейзажей завораживает: зеленые луга с лошадьми, синее море, свежий воздух и солнце, дающее необходимое для съемок освещение.

Аллен работает над проектом в сотрудничестве с такими компаниями как: The Mediapro Studio (Мадрид) и Gravier Productions (Каталония), с командой примерно в 75 человек. Многие из них уже знакомы по совместной работе над «Вики, Кристина, Барселона» (2008). Остальная часть персонала - итальянцы из компании Storaro во главе с Витторио Стораро, обладателем трех премий «Оскар» американской киноакадемии за лучшую работу в качестве кинооператора.

Самая близкая для режиссера группа – это его сестра - продюсер Летти Аронсон; племянница – продюсер Эрика Аронсон и сопродюсер - Хелен Робин. Актерский состав, кроме Анаи и Шона, состоит из знаменитостей – это испанец Серджи Лопес, австриец Кристоф Вальц, француз Луи Гаррель и американка Джина Гершон.