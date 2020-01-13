Испания: в Сантандере ушла под землю детская площадка

О жертвах не сообщается, но на месте ведутся поиски, так как не исключено, что под завалами могут находиться люди, пишет noticia.ru.

Инцидент произошел на улице Томас-и-Вальенте напротив торгового центра El Corte Inglés. Под детской площадкой располагался подземный паркинг. Практически вся территория игровой зоны упала на один уровень вниз.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция. Прежде всего, они пытаются выяснить, нет ли кого-нибудь под завалами.