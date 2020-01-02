Испания: в Сарагосе девушка попыталась украсть фигуру овцы из вертепа

Инцидент произошёл на площади Пилар поздно вечером. Девушка схватила овцу и бросилась бежать. За ней устремился охранник. Погоня была недолгой и вскоре охраннику удалось догнать хулиганку и отнять у не овцу. Девушка скрылась с места преступления, пишет noticia.ru.

Погоня попала на камеры видеонаблюдения. Запись сейчас изучают в полиции.