Испания: в Сарагосе девушка попыталась украсть фигуру овцы из вертепа

Четверг, 02 Январь 2020 Испания Испания

Испания: в Сарагосе девушка попыталась украсть фигуру овцы из вертепа

В Сарагосе девушка попыталась похитить из рождественского вертепа фигуру овцы в натуральную величину.

Инцидент произошёл на площади Пилар поздно вечером. Девушка схватила овцу и бросилась бежать. За ней устремился охранник. Погоня была недолгой и вскоре охраннику удалось догнать хулиганку и отнять у не овцу. Девушка скрылась с места преступления, пишет noticia.ru.

Погоня попала на камеры видеонаблюдения. Запись сейчас изучают в полиции.

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