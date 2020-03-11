Испания: в Сарагосе после реновации открылся Центральный рынок

Он стал просторнее и доступным для людей с ограниченными физическими возможностями.

Рынок выглядит как новый, но его аутентичность не потеряна. Жители Сарагосы радуются, что их центральный рынок не превратился в туристический уголок, как некоторые другие рынки больших городов. Конечно же, туристы захаживают сюда, но это не превращается в массовое явление, вынуждающее продавцов ориентироваться только на туристические предложения. Местные жители всегда считали этот рынок местом встреч с соседями, обсуждения последних новостей города. Столики для перекусов, аппетитные тапас, кофе и традиционный чуррос во все времена делают процесс покупок приятнее, пишет espanarusa.com.

Проект архитектора Феликса Наварро является великолепным примером модернистской промышленной архитектуры начала прошлого века. Это здание следует тенденциям других европейских рынков и знаковых памятников, например, таких как парижская Эйфелева башня. Использование железных конструкций при создании здания рынка позволяет наслаждаться хорошей вентиляцией и естественным освещением. Центральный рынок был открыт в 1903 году в непосредственной близости от базилики Basílica del Pilar de Zaragoza.

Реставрация позволила презентовать множество старинных декоративных деталей на фасадах и железных колоннах. Речь идет об иллюстрациях продуктов, представленных на этом рынке. Они были созданы художником Элиасом Гарсиа Мартинесом (1858-1934) и служили ориентиром расположения основных торговых точек после открытия рынка.

Центральный рынок Сарагосы – место, где можно купить свежие продукты, доставляемые местными фермерами. До 15 различных видов оливок, выращенных в нескольких километрах от города, лучшие овощи и фрукты, сыры, являющиеся гордостью сыроварен этой зоны, и многое другое притягивает сюда даже жителей из других районов города. Не удивительно, что открытие рынка после реставрации сопровождалось светомузыкальным шоу и народными гуляниями.