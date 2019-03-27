Испания: в Сеговии за 1,1 млн евро продают монастырь XVI века

Среда, 27 Март 2019 Испания Испания

Испания: в Сеговии за 1,1 млн евро продают монастырь XVI века

На сайте по продаже недвижимости Idealista появилось предложение о продаже старинного монастыря, расположенного в Сеговии.

Монастырь, известный под названиями Санта-Изабель и Санта-Ана, датируется 1571 годом. Он был построен на средства доньи Франсиски де ла Куэва, графини де Луна, дочери герцога Альбукерке.

Расцвет монастыря пришелся на  XVI-XVII века, когда в нем проживали 30 монахинь. В XVIII веке после так называемой дезамортизации здание перешло в частную собственность.

Постройки подвергались многочисленным изменениям, однако во многом сохранили свой первоначальный вид, пишет noticia.ru.

В объявлении о продаже заявлена стоимость 1,1 млн евро. Предложение о продаже включает монастырь, который был адаптирован под жилой дом, и сад.

К монастырю прилагается участок площадью 3 тысячи м2. Жилое здание площадью 3 тысячи м2 включает пять спален и пять ванных комнат.

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