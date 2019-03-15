Испания: в сельских больницах нехватка врачей

«Такая проблема существовала всегда. По мере того, как вы отдаляетесь от центра Барселоны, становится все сложнее найти врачей на вакантные места. Эти процессы часто имеют социальный контекст. Молодые профессионалы хотят работать в крупных медицинских центрах, оснащенных лучшей техникой. Также причиной может являться всеобщая урбанизация общества», – говорит Марк Раментол, директор отдела медицинских специальностей Департамента здравоохранения Каталонии. По словам президента Совета врачей Каталонии, в окрестностях Жироны наблюдается большая нехватка специалистов первичной медико-санитарной помощи, анестезиологов и педиатров. Он добавляет, что заработная плата здесь находится на достойном уровне, но даже этот факт не привлекает сюда медиков, пишет espanarusa.com.

Специалисты, работающие в медицинских учреждениях, согласны с озвученными причинами утечки кадров из сельской местности. «Нас обучают в крупных больницах в окружении профессионалов высокого уровня с использованием новейших технологий. После этого мало кто хочет брать ответственность и работать в одиночку в нескольких сотнях километров от столицы. Мир меняется, в связи с этим врачи должны интенсивно продолжать обучение, а в сельских районах это намного сложнее», – объясняет Джорди Фабрега, педиатр, работающий в маленьком городке Сео-де-Уржель в Пиринеях. Он имеет успешный опыт привлечения профессионалов в населенные пункты в Пиренейских горах совместно с кооперативом педиатров Pediatres dels Pirineus. Они берут на себя ответственность за развитие педиатрии в таких отдаленных районах, как Альт-Уржель, Пальярс и Альта Рибагорса.

Врачи кооператива Pediatres dels Pirineus считают свою работу привлекательной, даже несмотря на то, что они работают в сельской местности вдали от крупных больниц. Среди главных причин привлекательности они выделяют достойную зарплату, связь с крупным госпиталем Sant Joan de Déu, что позволяет им периодически проходить обучение, а также гибкий рабочий график.

В профсоюзе работников здравоохранения Каталонии Metges de Catalunya согласны с тем, что необходимо обеспечить высокий уровень экономического стимулирования. Они также предлагают поддерживать профессионализм медицинского персонала сельских больниц, давая возможность ежегодно в течение нескольких недель работать в крупных медицинских центрах. «Роль администрации имеет решающее значение в этом вопросе. Если государство не позаботится об этом, мы ничего не сможем сделать», – говорит Хосеп Мария Пуч, генеральный секретарь профсоюза. В свою очередь в Департаменте здравоохранения Каталонии заявляют, что они также обеспокоены этой ситуацией и основным инструментом борьбы с оттоком кадров считают создание более тесных связей между медицинскими центрами с целью совместного развития и модернизации.

Администрация муниципалитетов района Терра Альта, где проживают 12 000 человек использует свой способ решения этой проблемы. «Мы предлагаем социальное жилье в аренду для стимулирования врачей, желающих приехать в сельские районы. Теперь ситуация с кадровым составом стабилизировалась. В прошлом году два врача ушли на пенсию, и мы быстро нашли им замену», – делится опытом Карлес Луз, мэр населенного пункта Гандеса.