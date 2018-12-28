Испания: в Сьерра-Неваде запускают зимние катания

Пятница, 28 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: в Сьерра-Неваде запускают зимние катания

На горнолыжных склонах Сьерра-Невады в Гранаде на этой неделе запускают одно из самых востребованных развлечений – ночные катания.

Ночные катания особо популярны в период каникул. Они будут проводиться на трассе  El Río до 5 января. В этот день участок будет предоставлен традиционной Кавалькаде Трех волхвов, пишет noticia.ru.

Если погодные условия будут благоприятными, три десятка прожекторов зажгутся 29 декабря, чтобы по ночам освещать трассу протяженностью 3,2 км, расположенную между Боррегилесом и комплексом Pradollano.

На курорте также анонсировали новинки своего мобильного приложения: улучшения в информации о состоянии снежного покрова и погодных условиях, новые карты и 3D-трекеры, а также навигатор с озвучкой.

Общая протяженность трасс на склонах Сьерра-Невады составляет 66 км с перепадами высот 1200 м. В дополнение к активному отдыху на курорте предлагают праздничную программу, которая на этой неделе дополнилась циклом семейного кино, мастер-классами и концертами для детей.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья