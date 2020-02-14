Испания: в Севилье владельцев собак обяжут носить бутылку с водой

Пятница, 14 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: в Севилье владельцев собак обяжут носить бутылку с водой

Власти Севильи ужесточают наказание для владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами на улице, и вводят дополнительные требования.

Теперь в обязательном порядке собачники должны носить с собой не только пакетики для сбора экскрементов, но и бутылку с водой. С её помощью нужно убирать за своими питомцами, смывая с асфальта их продукты жизнедеятельности.

Исключение сделали только для незрячих, которые передвигаются по улицам с помощью собак-поводырей, пишет noticia.ru.

В случае невыполнения этих требований на владельца собаки будет наложен штраф в размере от 75 до 500 евро.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)