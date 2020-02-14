Испания: в Севилье владельцев собак обяжут носить бутылку с водой

Теперь в обязательном порядке собачники должны носить с собой не только пакетики для сбора экскрементов, но и бутылку с водой. С её помощью нужно убирать за своими питомцами, смывая с асфальта их продукты жизнедеятельности.

Исключение сделали только для незрячих, которые передвигаются по улицам с помощью собак-поводырей, пишет noticia.ru.

В случае невыполнения этих требований на владельца собаки будет наложен штраф в размере от 75 до 500 евро.