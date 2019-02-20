Испания: в школах будут создавать искусственный интеллект

Среда, 20 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: в школах будут создавать искусственный интеллект

Считается, что современная система образования не соответствует практическим запросам трудового рынка. Но есть и исключения из правил.

Одним из таких исключений стала барселонская школа l’Horitzó, которая со следующего года вводит в учебную программу уроки по искусственному интеллекту, пишет espanarusa.com.

«Мы первые, не существует такого прецедента, – с гордостью заявляет директор школы Марк Оливерас. – Мы пришли к выводу, что необходимость алгоритмических концепций в создании товаров и услуг становится все очевиднее, и поняли, что если не предлагаем знания этого рода ученикам, мы не только не готовим их к будущему, мы не готовим их к настоящему».

Введение новой дисциплины коснется третьего и четвертого года обучения средней школы и станет пятым ключевым предметом после математики, философии, английского языка и программирования и робототехники, а вести новый курс будет сам директор, обладатель степени магистра по бизнес-аналитике.

«Работа над проектом по созданию искусственного интеллекта поставит перед учеником новые философские и этические вопросы и потребует знаний из области математики и программирования», – подчеркивает сотрудник школы Хосе Курто, эксперт по вопросам искусственного интеллекта, работавший в компаниях Microsoft, Coca-Cola и Inditex.

У учеников будет два года на разработку проекта и создание продукта, который должен соответствовать изначально поставленной задаче, а процесс работы будут фиксировать фотографии, которые дети будут делать с помощью своих смартфонов.

«Главная идея состоит в том, чтобы собрать много различных данных, соответствующих одной теме, и вычленить ключевую модель отбора, – объясняет Оливерас. – Например, создать систему, сразу способную определить, какие листья живые, а какие завяли».

Кроме того, планируется продолжение школьного проекта: созданные базы данных могут быть использованы учеными из университета UOC для дальнейшего исследования. Но при этом директор школы подчеркивает, что главной целью является не создать базу научных данных, а дать школьникам понять, зачем это нужно делать: в современном мире, где практически все переводится в цифры, способность управлять большим потоком информации является первостепенной.

По закону Мура, который был сформулирован в 1960-е годы, мощность компьютеров удваивается каждые два года, и это отчасти объясняет необходимость введения в школе новой дисциплины. Но главной своей задачей Марк Оливерас считает именно сейчас научить детей не только принципам создания алгоритмов, но и этическим нормам, ведь созданная человеком компьютерная программа может быть использована как для манипуляции результатами выборов, так и для сбора информации, которая поможет в изобретении лекарства против рака.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья