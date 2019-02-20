Испания: в школах будут создавать искусственный интеллект

Одним из таких исключений стала барселонская школа l’Horitzó, которая со следующего года вводит в учебную программу уроки по искусственному интеллекту, пишет espanarusa.com.

«Мы первые, не существует такого прецедента, – с гордостью заявляет директор школы Марк Оливерас. – Мы пришли к выводу, что необходимость алгоритмических концепций в создании товаров и услуг становится все очевиднее, и поняли, что если не предлагаем знания этого рода ученикам, мы не только не готовим их к будущему, мы не готовим их к настоящему».

Введение новой дисциплины коснется третьего и четвертого года обучения средней школы и станет пятым ключевым предметом после математики, философии, английского языка и программирования и робототехники, а вести новый курс будет сам директор, обладатель степени магистра по бизнес-аналитике.

«Работа над проектом по созданию искусственного интеллекта поставит перед учеником новые философские и этические вопросы и потребует знаний из области математики и программирования», – подчеркивает сотрудник школы Хосе Курто, эксперт по вопросам искусственного интеллекта, работавший в компаниях Microsoft, Coca-Cola и Inditex.

У учеников будет два года на разработку проекта и создание продукта, который должен соответствовать изначально поставленной задаче, а процесс работы будут фиксировать фотографии, которые дети будут делать с помощью своих смартфонов.

«Главная идея состоит в том, чтобы собрать много различных данных, соответствующих одной теме, и вычленить ключевую модель отбора, – объясняет Оливерас. – Например, создать систему, сразу способную определить, какие листья живые, а какие завяли».

Кроме того, планируется продолжение школьного проекта: созданные базы данных могут быть использованы учеными из университета UOC для дальнейшего исследования. Но при этом директор школы подчеркивает, что главной целью является не создать базу научных данных, а дать школьникам понять, зачем это нужно делать: в современном мире, где практически все переводится в цифры, способность управлять большим потоком информации является первостепенной.

По закону Мура, который был сформулирован в 1960-е годы, мощность компьютеров удваивается каждые два года, и это отчасти объясняет необходимость введения в школе новой дисциплины. Но главной своей задачей Марк Оливерас считает именно сейчас научить детей не только принципам создания алгоритмов, но и этическим нормам, ведь созданная человеком компьютерная программа может быть использована как для манипуляции результатами выборов, так и для сбора информации, которая поможет в изобретении лекарства против рака.